Immer mehr Banken verlangen von ihren Kunden Negativzinsen oder auch Verwahrentgelte. Die LBBW reagiert darauf mit der Auflage einer neuen Fondslösung. Der LBBW Renten Short Term Nachhaltigkeit soll eine Alternative zu den Verwahrentgelten darstellen. Corona hat die Sparquote in die Höhe schnellen lassen. Zuletzt kam zwar die Konsumlust wieder etwas zurück. Insgesamt bleiben die Sparquoten aber hoch. Und so wachsen auch ddie Einlagen bei den Kreditinstituten immer weiter in die Höhe. Immer mehr ...

