FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Oddo BHF hat BMW vor der Saison der Quartalsberichte von "Underperform" auf "Neutral" hochgestuft und das Kursziel von 80 auf 85 Euro angehoben. Analyst Michael Foundoukidis rechnete in einer am Freitag vorliegenden Studie mit sehr robusten Zahlen der Münchener. Diese litten weniger als die Wettbewerber unter der Knappheit an Halbleitern und der Aktienkurs habe sich zuletzt unterdurchschnittlich entwickelt./bek/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 08.07.2021 / 14:20 / MEZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / 07:43 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005190003

