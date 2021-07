Der Deutsche Aktienindex hält sich weiterhin mit erstaunlicher Präzision an seine im Juni etablierte Tradingrange. Innerhalb dieser Spanne zeigen sich kleinere Warnsignale, die allerdings vorerst noch ignoriert werden können. Von Andreas Büchler. Nach einer zunächst sehr schwachen Handelssitzung wurde der DAX am Donnerstag wieder verstärkt nachgefragt, sobald er an der Südgrenze seiner aktuellen ...

