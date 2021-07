Nachdem wir beim fränkischen Sportartikelhersteller Adidas ( ISIN: DE000A1EWWW0, WKN: A1EWWW, Ticker-Symbol: ADS, NASDAQ OTC-Symbol: ADDDF) noch am gestrigen Vormittag den StopLoss für unsere Longposition in den Gewinnbereich auf 310,89 Euro nachgezogen hatten, rutschte der Kurs am Nachmittag unter diese Marke. Damit wurde unser Trade glattgestellt, es verbleibt ein schöner Gewinn auf unserem Tradingkonto. Am heutigen Freitag kann die Aktie aktuell wieder zulegen und notiert zur Stunde bei 317,10 ...

