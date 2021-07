Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Heute erscheint die neue Ausgabe des Anlegermagazins DER AKTIONÄR am Kiosk. Als ePaper ist sie bereits seit Mittwoch erhältlich. Martin Weiß und Andreas Deutsch stellen die spannendsten Themen aus dem Heft vor. Die Titelstory lautet diesmal: "Rohstoff-Boom: Bullish für Öl, Lithium & Co.". Es werden Aktien aus dem Sektor vorgestellt, die jetzt durchstarten. Ein weiteres Thema ist der IPO-Boom. Es wird die Frage beantwortet was die Börsenneulinge taugen. Das neue Heft bekommt ihr beispielsweise hier: https://tinyurl.com/4vkehnav