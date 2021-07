Trotz all der euphorischen Ankündigungen, die CO2-Emissionen bis zu den Jahren 2030, 2040 oder 2050 senken zu wollen, geschieht aktuell eher wenig. Die Welt emittiert immer noch viel zu viel Klimagase. Die Dekarbonisierung der Weltwirtschaft wird noch viele Jahre dauern. Daher könnten "CO2-Staubsauger" wie von Aker Carbon Capture in Zukunft enorm wichtig werden. Das Unternehmen forscht bereits seit zwei Jahrzehnten an der Kohlenstoffabscheidung. Hierbei werden auf Fabriken mit hohem CO2-Ausstoß ...

Den vollständigen Artikel lesen ...