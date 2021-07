HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Investmentbank Warburg Research hat die Einstufung für LPKF vor Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 38 Euro belassen. Analyst Robert-Jan van der Horst rechnete in einer am Freitag vorliegenden Studie mit besseren Geschäften des Laserspezialisten als im schwachen ersten Quartal. Allerdings dürften die Solaraktivitäten im zweiten Quartal den Umsatz erneut belastet haben./bek/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 09.07.2021 / 08:15 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.07.2021 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0006450000

LPKF LASER-Aktie komplett kostenlos handeln - auf Smartbroker.de