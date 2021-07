Die TeamViewer-Aktie hat am Donnerstag 14,3 Prozent an Wert verloren - ein Crash! Und die kritische Ausgangslage im Chartbild lebt fort. Dies umso mehr, als am Donnerstag eine wichtige Schlüsselmarke nach unten hin verletzt wurde. Anleger werteten dies als Verkaufssignal. Mit einer weiteren Kursschwäche ist zu rechnen. Was Anleger wissen müssen...

