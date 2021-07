Wer ein neues Elektroauto kaufen will, hat nun Klarheit: Die deutlich höhere staatliche Prämie wird bald bis Ende 2025 verlängert - bisher ist sie bis Ende 2021 befristet. Das Bundeswirtschaftsministerium kündigte am Donnerstag an, die Verlängerung für die deutlich höhere staatliche Prämie beim Kauf eines Elektroautos solle in Kürze vorgenommen werden, geplant sei dies für Juli, spätestens August. Im Autohandel sorgte dies für Erleichterung. "Es war höchste Zeit, die Verunsicherung sowohl im Automobilhandel als auch bei den Verbraucherinnen und Verbrauchern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...