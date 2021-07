Nach einer bewegten Woche mit stark schwankenden Ölpreisen von 72 bis 78 Dollar je Barrel Brent orientieren sich die Noteirungen zum Wochenende in Richtung 75 Dollar. Die nationalen Heizölpreise ziehen ausgehend vom gestrigen Wochentief deutlich an und werden ca. 0,6 Cent bzw. Rappen je Liter fester erwartet. Die aufkeimende Nachfrage ebbt wieder ab. Im Zuge einer aufkeimenden Korrektur an den Aktienmärkten ...

