Darum geht's im Video: Nach Indien habt ihr euch als nächsten Stopp unserer Börsen-Weltreise Vietnam gewünscht - kurioserweise eine sozialistische Planwirtschaft. Warum manche Anleger für die dortigen Aktien dennoch optimistisch sind, wieso Vietnam Parallelen zum frühen China aufweist und was es mit Cashew-Nüssen auf sich hat? Kommt mit auf eine Tour durch das asiatische Schwellenland - fachkundig begleitet von Andreas Lipkow von der comdirect. 00:00 - Willkommen in Vietnam! 01:40 - Wie steht's um Wirtschaft & Konjunktur? 05:36 - Vietnamesischer Aktienmarkt gefragt 06:47 - Spannende Aktien aus Vietnam? 09:10 - Fun Fact über Vietnam 09:35 - Investieren in Vietnam noch am Anfang? 10:57 - Wohin sollen wir reisen?