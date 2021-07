Um 11:51 liegt der ATX TR mit +1.27 Prozent im Plus bei 6866 Punkten (Ultimo 2020: 5466). Topperformer der PIR-Group sind Palfinger mit +3.96% auf 36.75 Euro, dahinter AT&S mit +3.58% auf 39.1 Euro und Wienerberger mit +1.77% auf 33.34 Euro. Zum Vergleich der DAX: 15529 (+0.70%, Ultimo 2020: 13719). Morgen gibt es ein rundes Jubiläum an der Wiener Börse: 30 Jahre Agrana. Das IPO mit Vorzugsaktien erfolgte am 10.7.1991, Emissionserlös war damals etwas mehr als eine Mrd. Schilling. Johann Marihart war von der Gründung der Agrana (gemeinsam mit den Raika-Granden Rothensteiner und Konrad) bis (fast) zum 30er an der Börse Mitte Juli 2021 mittendrin, statt nur dabei und hat den "Zucker, Frucht & Stärke"-Konzern als Company-Builder ...

