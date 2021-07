(shareribs.com) London 09.07.2021 - Der Goldpreis stabilisiert sich am Freitag um die Marke von 1.800 USD. Der US-Dollar kann zulegen, dafür rutschen die Renditen auf US-Staatsanleihen wieder ab. Zudem greift die Delta-Variante des Coronavirus um sich. Die Investoren agieren zunehmend vorsichtig, was sich deutlich an den jüngsten Abwärtsbewegungen an den Aktienmärkten zeigt. In Asien sind die wichtigen ...

