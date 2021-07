09.07.2021 -SNP Schneider-Neureither & Partner AG (ISIN: DE0007203705) hat Anfang Dezember eine konfigurierbares Lösungspaket vorgestellt, das Unternehmen den Wechsel nach SAP S/4HANA erleichtern. Und so will man noch mehr an dieser "Jahrhundertchance" für den Mittelständler profitieren. Denn mit der "HANA" -Migration könnte SNP die nächsten Jahre - wie von einigen Analysten propagiert - ganz neue Umsatz- und Gewinndimensionen erreichen. Und alles auf diesem Weg, was stören oder auch nur nicht hilfreich ist, kann weg. Und in diesem Zusammenhabng intensiviert man die Zusammenarbiet mit der All ...

