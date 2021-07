Kanban, Scrum, Lean Management: Bist du fit für die moderne Arbeitswelt? Unser Quiz verrät dir innerhalb von zehn Fragen, ob du dich bereits mit New-Work-Konzepten auskennst oder noch ein wenig Nachhilfe gebrauchen könntest. New Work begleitet immer wieder das Vorurteil, vor allem ein Buzzword mit geringer Aussagekraft zu sein. Mit der Realität hat dieses Vorurteil allerdings immer weniger zu tun. Tatsächlich wird New Work aktuell oft als Sammelbegriff für Arbeitsmethoden, Arbeitszeitmodelle, Unternehmenskultur und viele weitere Aspekte genutzt, die das Arbeiten und Führen in Zeiten von Digitalisierung und ...

Den vollständigen Artikel lesen ...