In dieser Woche ist es passiert. Die Aktie von Gazprom ist wieder das wertvollste Unternehmen Russlands. Der Erdgasriese löste damit den bisherigen Spitzenreiter Sberbank ab. Die größte russische Bank gab zuletzt etwas nach - wie fast alle Finanztitel in Europa. Mit den Anteilen von Gazprom ging es hingegen in den vergangenen Wochen stetig bergauf. In dieser Woche wurde angetrieben von einer starken Entwicklung der Gaspreise ein weiteres Jahreshoch markiert.Aufgrund der jüngsten Gewinnmitnahmen ...

