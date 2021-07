Der Silberpreis kommt immer noch nicht in die Pötte. Aktuell ist die Notiz in der Mitte ihrer 2021er-Handelsrange gefangen. Dabei zieht die Weltwirtschaft an, was Silber als Industriemetall zum Profiteur machen sollte. Doch alte Gewohnheiten verhindern bisher höhere Kurse.

Der Dollar macht den Strich durch die Rechnung

Die vergangenen Tage waren typisch für diesen Markt. Der US-Dollar zeigte temporäre Stärke und sofort gab der Goldpreis, der gerade auf rund 1.820 Dollar je Unze gestiegen war, wieder ab. Das Edelmetall zog die Preise von Silber mit in die Tiefe und so notiert die Unze derzeit im NIemandsland um 26 US-Dollar. Als der Dollar dann Schwäche zeigte, konnten weder Gold noch Silber davon wirklich profitieren. Märkte sind halt manchmal unlogisch. 2020 betrug der Abstand vom Märztief bei 11,74 US-Dollar und dem Jahreshoch bei 29,915 US-Dollar satte 18,175 US-Dollar. Diese Volatilität hat Silber in diesem Jahr nicht mehr gesehen. Zwischen dem Hoch und dem Tief liegen lediglich 6,61 US-Dollar und der Preis befindet sich ziemlich genau in der MItte dieser Spanne; exakt sind es 26,20 US-Dollar.

Fundamental: ...

