Dan Levy, Facebooks Vice President Ads & Business Products, beschreibt aktuelle Entwicklungen zu Personalisierung und Privatsphäre in Marketing und Commerce und verspricht "personalisierte Erlebnisse der nächsten Generation". Klar ist auch: Die Facebook-Plattformen sollen gerade im Bereich E-Commerce gestärkt werden. Levy ist seit mehr als zehn Jahren bei Facebook. Seine Aufgabe, so beschreibt er selbst, habe "das Ziel, den Aufbau bedeutungsvoller Verbindungen und Beziehungen zwischen Menschen und Unternehmen zu unterstützen." In den vergangenen Jahren seien dabei viele Herausforderungen bewältigt worden. Der Wandel von der stationären zur mobilen Nutzung gehöre ebenso dazu wie die Entwicklung eines ...

Den vollständigen Artikel lesen ...