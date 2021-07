Handelt es sich beim Alpha Goldprojekt in Nevada um eine Goldlagerstätte im Carlin Stil, also um sedimentgebundenes feines Gold ähnlich wie bei den großen Nachbarn? Diese Frage - und es ist nicht weniger als eine Millionen-Dollar-Frage - will Sitka Gold Corp. (CSE:SIG; FRA:1RF) mit den sechs Bohrungen beantworten, die jetzt beginnen. Das Alpha Projekt liegt am südöstlichen Ende des Cortez Trends in Nevada, etwa 40 km ...

