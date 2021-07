Auch am letzten Handelstag der Woche zeigt sich der DAX äußerst volatil und kann nach den gestrigen Kursverlusten heute Vormittag rund 1% zulegen. An der DAX-Spitze notieren indes die Papiere von MTU Aero Engines und der Deutschen Bank. Die meistgehandelten Aktien der Stuttgarter Anleger 1. BioNTech (WKN A2PSR2) Umsatzspitzenreiter auf dem Stuttgarter Börsenparkett sind am Freitag die Papiere des Mainzer Impfstoff-Herstellers BioNTech. Nachdem die Aktie gestern herbe Kursverluste hinnehmen musste, ...

