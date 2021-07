Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Inflation zieht deutlich an. Als Hauptursache gelten weitverbreitete Kapazitätsengpässe. Zu dumm, dass wir dazu nur sehr eingeschränkte Daten haben, so Patrick Franke von der Helaba.Diese Aussage möge auf den ersten Blick verwirren: Wie in der Berichtswoche veröffentliche die FED jeden Monat umfangreiche Daten zur Kapazitätsauslastung, nicht nur für das Verarbeitende Gewerbe insgesamt, sondern für viele individuelle Branchen und Industriegruppen. Das sei doch zeitnah und sehr detailliert. ...

