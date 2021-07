Wien (www.fondscheck.de) - Das Wealth & Asset Management von Berenberg hat sich mit einem hochkarätigen Fondsmanager verstärkt: Ralf Walter kommt von Allianz Global Investors, wo er zuletzt für marktneutrale Aktienstrategien verantwortlich war, so die Experten von "FONDS professionell"."Mit der Einstellung von Ralf Walter stärkt Berenberg seine Aktienplattform und bereitet den Weg für die Erweiterung des Fondsangebots von Deutschlands ältester Privatbank", kommuniziere Berenberg in einer Pressemitteilung. Bisher biete die Privatbank neun Aktien- sowie acht Anleihe- und fünf Multi-Asset-Fonds an. Weitere Fondsauflagen, die das Angebot ergänzen sollten, seien in Planung. ...

