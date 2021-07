Der Kurs der CD-Projekt-Aktie steigt endlich wieder. News über ein großes Update und neue Inhalte für "Cyberpunk 2077" könnten den jüngsten Erholungstrend anfeuern. Updates und Hotfixes bringen wieder Leben in die Aktie von CD Projekt. Neue Inhalte und Erweiterungen sollen auch in Zukunft wieder mehr Spieler in die Sci-Fi-Welt locken. Immerhin fünf Prozent hat die Aktie im letzten Monat gewonnen. Im Vergleich zu dem 57 Prozent Verlust seit Ende letzten Jahres, ist das jedoch nur ein Tropfen auf ...

