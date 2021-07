Nicole Straub und Mick Knauff, sprechen kurz über den Aktienlust Clubabend mit Robert Halver, die Highlights und beantworten die wichtigsten Fragen unserer Zuschauer u.a. zu Inflation - Zinsen und Anlageverhalten aber natürlich auch zum Marktgeschehen und zu Einzeltiteln: Was ist los beim DAX - Was belastet aktuell? - Geht dem Leitindex die Puste aus?

Warum steigt Gold nicht weiter und soll man hier trotzdem investieren und wenn dann in welcher Form? Physich - Aktien oder ETC? Wie ist die Situation aktuell bei Hapag lloyd zu beurteilen und vieles mehr.

Sehen Sie sich hierzu unser heutiges Video auf aktienlust.tv an.