Sie haben Ihre Freunde zum gemütlichen Grillabend eingeladen. Der Garten erstrahlt bereits seit einigen Tagen in voller Blüte und auch die Terrasse, wo das Dinner stattfinden soll, wurde auf Hochglanz poliert. Einzig und allein eine Frage ist noch offen: Was genau wird eigentlich gegrillt? Die einen möchten nur genug Fleisch und das passende Getränk, für die anderen müssen auch die Beilagen stimmen. Eine Kombination, die in jedem Fall machbar ist. Doch schon vor dem eigentlichen Grillabend graut ...

Den vollständigen Artikel lesen ...