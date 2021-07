Die Allianz steigt über ihren Digital-Investor Allianz X bei der Gebrauchtwagenplattform Heycar ein. Wie die Allianz bereits am Vortag mitteilte, werden im Rahmen einer Zusammenarbeit zudem Versicherungsprodukte und -Dienstleistungen von Allianz Partners in das Portal integriert. Die Versicherungspartnerschaft ist auf fünf Jahre angelegt. Finanzielle Details nannte der DAX-Konzern nicht.Laut Pressemitteilung hat sich die Heycar Group seit ihrer Gründung vor vier Jahren zu einer in Europa führenden ...

Den vollständigen Artikel lesen ...