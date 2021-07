Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Senior Unsecured Emissionen im EUR Benchmark-Format mit fixem Kupon summierten sich im bisherigen Jahresverlauf auf nahezu 90 Mrd. Euro und markierten damit dank des sehr starken Auftaktquartals einen Spitzenwert, so Dr. Susanne Knips von der Helaba.Besonders lebhaft gewesen sei die Aktivität bei den im Rang niedrigeren Non-preferred Papieren - auf diese seien 64% des Volumens entfallen. Für das Gesamtjahr 2021 würden die Analysten der Helaba erwarten, dass das Emissionsvolumen von rund 125 Mrd. Euro aus dem Vorjahr spürbar übertroffen werde. In den Sommermonaten dürfte sich der Primärmarkt zwar abschwächen. Ferner würden umfangreiche Kundeneinlagen und die von der EZB bereitgestellte Liquidität den Finanzierungsbedarf der Häuser über den Kapitalmarkt dämpfen. Ab 2022 geltende strengere Anforderungen an deren gesamtes Haftkapital und negative Rating-Migrationen nachlaufend zur Pandemie dürften jedoch weiterhin für ansehnliche Non-preferred Emissionen sorgen. Darüber hinaus würden die Fälligkeiten 2022 kräftig steigen, bei anhaltend freundlichem Marktumfeld würden Vorfinanzierungen somit attraktiv bleiben. Im Trend dürften ESG-Emissionen bleiben, die im ersten Halbjahr 2021 bereits ein Viertel des Emissionsvolumens ausgemacht hätten. ...

