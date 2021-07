In der Kalenderwoche 27 (05.07. bis 09.07.2021) veröffentlicht der FC Schalke 04 das Platzierungsergebnis von 8,9 Mio. Euro für seine neue Unternehmensanleihe 2021/26 (ISIN: DE000A3E5TK5). Damit können die Königsblauen etwas mehr als 60% der anvisierten 15,893 Mio. Euro am Kapitalmarkt einsammeln. Die neue Schalke 04-Anleihe wird jährlich mit 5,75 % verzinst und notiert seit dieser Woche im Freiverkehr der Börse Frankfurt. Mit dem SME Opportunity Bond Fund (WKN A2P3XW / WKN A2P3XX) gibt es einen neuen Fonds, der überwiegend in Anleihen mittelständischer und familiengeführter Unternehmen in Deutschland investiert. Der Fonds (ISIN: DE000A2P3XW5 / DE000A2P3XX3), der von der RAT Capital Invest GmbH gemeinsam mit der Service-KVG HANSAINVEST Hanseatische Investment-GmbH zum 01.06.2021 aufgelegt wurde, strebt als Anlageziel einen Wertzuwachs im mehrjährigen Durchschnitt von 3 bis 5% p.a. und zusätzlich eine jährliche Ausschüttung von 2 bis 3% an.

Die VEDES AG möchte ihre bislang mit 5,0% p.a. verzinste Anleihe 2017/22 zu einem angepassten Zinssatz von 3,5 % p.a. - und sonst gleichen Anleihebedingungen - bis zum 17. November 2026 verlängern. Grund dafür ist die mögliche stille Beteiligung in Höhe von insgesamt 5 Mio. Euro bis zum 31. Dezember 2028 der BayBG Bayerische Beteiligungsgesellschaft mbH. Die zufließenden Mittel sollen für die Digitalisierung und die ...

