Mutlos und leider auch verdient ist die deutsche Fußball-Nationalmannschaft bereits im ersten K.-o.-Spiel aus dem Europameisterschaftsturnier ausgeschieden. Die Truppe lieferte in vier Partien lediglich ein überzeugendes Spiel und einen Sieg ab (jeweils gegen Portugal), kassierte aber zwei Niederlagen und hatte sich nur mit viel Glück überhaupt für das Achtelfinale qualifizieren können, in dem sie letztlich gegen ein ebenfalls schwaches England zu Recht den Kürzeren zog.Mit der Niederlage endete nach 15 Jahren auch die Ära von Joachim "Jogi" Löw. Der Ex-Bundestrainer hatte sein Amt im Juli 2006 übernommen - zufälligerweise fast zur gleichen Zeit, als der DWS Concept Platow, damals noch als "DB Platinum III Platow Fonds", sein Debüt gab. Doch während das DFB-Team unter Löws Regime nach einer tollen WM 2010 und dem Gewinn der Weltmeisterschaft 2014 nicht mehr viel erreichte und spätestens ab 2018 in eine veritable Krise rutschte, blieb der Fonds auch in den vergangenen drei Jahren in der Erfolgsspur. So auch im Juni: Sein Kurs erreichte mehrere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...