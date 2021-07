New York City (ots) - Flying Ship Technologies, Corp (https://flyingship.co/). hat mit einem europäischen Kunden einen Kaufvertrag im Umfang von 100 Millionen US-Dollar über den Erwerb von Bodeneffektschiffen unterzeichnet."Wir freuen uns sehr, diese Vereinbarung bekannt geben zu können", erklärt Bill Peterson, CEO von Flying Ship. "Diese Schiffe werden schnelle und kostengünstige Lieferungen an eine Vielzahl von Küstenstandorten in Kontinentaleuropa und auf den umliegenden Inseln ermöglichen. Flying Ships werden die Lebensqualität der Verbraucher verbessern, durch die Erweiterung bestehender Handelsrouten und die Eröffnung neuer Routen, über die frische Lebensmittel, medizinische Güter und im E-Commerce gehandelte Waren schneller den Weg zu ihnen finden - und das klimaneutral und zu einem Bruchteil der Luftfrachtkosten."Flying Ships eröffnen bislang ungenutzte Möglichkeiten auf dem expandierenden globalen Logistikmarkt für die schnelle, kostengünstige Lieferung zeitkritischer, preissensibler Güter. Der weltweite Logistikmarkt wächst jährlich und wird in den nächsten 5 bis 7 Jahren voraussichtlich ein Gesamtvolumen von über 15 Billionen US-Dollar aufweisen."Dieser Auftrag ist der erste von vielen für Schiffe von Flying Ship. Heute, da die Welt nach Möglichkeiten sucht, Treibhausgase zu reduzieren, und der Logistikmarkt weiter wächst, erwarten wir ein noch größeres Interesse an Flying Ships als umweltfreundliche Alternative zu Schiff, Lkw, Bahn und Luftfracht für die kostengünstige und schnelle Lieferung von Waren", so Peterson.Über Flying Ship Technologies, Corp.Flying Ship Technologies, Corp. entwickelt autonome Bodeneffektschiffe, die dicht über der Wasseroberfläche fliegen, zehnmal höhere Geschwindigkeiten als herkömmliche Schiffe erreichen, im Vergleich zu Flugzeugen nur ein Viertel der Kosten für Wartung und Betrieb verursachen, zehntausende zusätzliche Küstenzugangspunkte eröffnen und die Umwelt erheblich entlasten. Unsere Schiffe ermöglichen eine schnelle, kostengünstige Lieferung von zeitkritischen, preissensiblen Gütern. Weitere Informationen im Internet unter: https://flyingship.co/Pressekontakt:Dan Stohr+1 (703) 517-8173 (Mobil)dan.stohr@flyingship.coOriginal-Content von: News Direct, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/152041/4964735