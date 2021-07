DJ BASF erhöht die Prognose nach unerwartet guten Quartalszahlen

FRANKFURT (Dow Jones)--BASF erhöht nach unerwartet starken Geschäftszahlen im zweiten Quartal erneut seine Erwartungen an das Gesamtjahr 2020. Der Chemieriese rechnet nunmehr mit 7 bis 7,5 Milliarden Euro bereinigtem operativem Gewinn (EBIT) und 74 bis 77 Milliarden Euro Umsatz, wie er zum Wochenschluss ad hoc mitteilte. In den Segmenten Chemicals und Materials werde mit höheren Ergebnisse gerechnet, hieß es zur Begründung. Bislang peilte BASF ein bereinigtes EBIT von 5,0 bis 5,8 Milliarden Euro bei Einnahmen von 68 bis 71 Milliarden Euro an. Es ist nach Ende April die zweite Prognoseanhebung in Folge.

BASF verbucht für die Monate April bis Juni voraussichtlich ein bereinigtes EBIT von 2,355 Milliarden Euro - nach nur 226 Millionen Euro im vergleichbaren Vorjahreszeitraum, der vom ersten Lockdown in der Corona-Pandemie beeinträchtigt war. Der Umsatz kletterte um 55,8 Prozent auf 19,753 Milliarden Euro. Preise und Mengen legten um 35 und 28 Prozent zu, negative Währungseffekte schmälerten das Wachstum um 7 Prozentpunkte.

Analysten hatten im Schnitt nur mit Einnahmen von 17,157 Milliarden Euro und 1,965 Milliarden Euro bereinigtem EBIT gerechnet.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/mgo

(END) Dow Jones Newswires

July 09, 2021 10:28 ET (14:28 GMT)

Copyright (c) 2021 Dow Jones & Company, Inc.