Tesla fällt erneut durch einen Bauverstoß beim Gigafactory-Projekt auf - das zieht ein Bußgeldverfahren und ausführliche Kontrollen nach sich. Das Unternehmen selbst macht währenddessen eine überraschende Ankündigung. Der Tesla-Ärger in Grünheide nimmt kein Ende: In einer Baustellenkontrolle am 6. Juli gingen brandenburger Behörden einer Beschwerde vom Naturschutzbund (Nabu) und der Grünen Liga nach und stellten Bauverstöße auf dem Grundstück der Gigafactory Berlin fest. Nur drei Tage später fand nun eine ausführlichere Begehung statt, bei der man die Bauarbeiten weiter überprüfen wollte. Tesla und der ...

