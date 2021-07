Die zeitgrößte Kryptowährung Ethereum tut sich weiter schwer mit einer nachhaltigen Erholung. Der Preis für einen Ether-Coin (ETH) sackte am gestrigen Donnerstag erneut ab. Aktuell notiert der Kurs an einer wichtigen Unterstützung. Diese Marken müssen Trader jetzt beachten.Der Kurs von ETH pendelt seit zwei Wochen in einer Range zwischen 2.017 Dollar und 2.389 Dollar. Die Erholung vom Mehrmonatstief bei 1.700 Dollar ist damit ins Stocken geraten. Wie DER AKTIONÄR am Mittwoch berichtete, nimmt das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...