Der regulatorische Druck auf die Kryptobörse Binance wächst: Weil die britischen Behörden dem Unternehmen vorwerfen, Finanzgeschäfte ohne die dafür nötigen Lizenzen angeboten zu haben, musste die Plattform teilweise den Betrieb einstellen. Das hat nun auch Konsequenzen für die Nutzer hierzulande. Wie das Unternehmen in einer E-Mail an betroffene Nutzer mitteilte, sind seit Mittwoch (7. Juli) vorrübergehend keine Einzahlungen von Euro-Beträgen per SEPA-Überweisung mehr möglich. Auf der Binance-Website ...

