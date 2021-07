DJ Aktien Schweiz schließen etwas fester - Zykliker gescht

ZÜRICH (Dow Jones)--Nach den kräftigen Abschlägen hat sich der Schweizer Aktienmarkt am Freitag nur leicht erholt. Wegen des defensiven Charakters des Leitindex SMI fiel sie weniger stark aus als an den Nachbarbörsen und an der Wall Street. Die Hürde von 12.000 Punkten im SMI konnte nur vorübergehend wieder genommen werden. Am Vortag war die Skepsis gewachsen, ob die Konjunktur sich im bislang erwarteten Maß erholen kann. Wieder steigende Covid-19-Fälle in vielen Ländern halten die Sorgen wach.

Der SMI gewann 0,5 Prozent auf 11.990 Punkte. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 16 Kursgewinner und 4 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 33,99 (zuvor: 42,62) Millionen Aktien.

Im Gegensatz zum Vortag lagen am Freitag wieder die Zykliker ganz vorn. So steigerten sich ABB um 2,1 Prozent und Holcim um 1,3 Prozent.

Die ebenfalls konjunktursensiblen Bankenwerte erholten sich trotz der gestiegenen Marktzinsen. So gewannen Credit Suisse 0,8 Prozent und UBS 1,5 Prozent. Auch die Versicherer gewannen überdurchschnittlich.

Und schließlich machten auch die Luxusgüterwerte das Gros der Donnerstagsverluste wieder gut. So erhöhten sich Swatch um 2,8 Prozent und Richemont um 1,6 Prozent.

Dagegen hinkten die defensiven Werte dem Markt hinterher. Nestle und Roche verloren jeweils 0,2 Prozent. Besser hielten sich Novartis (+1%) und Swisscom (+0,8%).

July 09, 2021

