DJ XETRA SCHLUSS/Fest - Starke Zahlen von VW und BASF

FRANKFURT (Dow Jones)--Mit kräftigen Kursgewinnen ist der deutsche Aktienmarkt am Freitag aus dem Handel gegangen. Gelegenheitskäufer nutzten die Verluste des Vortages und BASF und VW zogen mit überraschend vorgelegten Zahlen die Märkte auf ganzer Breite nach oben. Entsprechend gesucht waren auch andere konjunkturnahe Branchen wie Rohstoffe und Stahlwerte. Der DAX schnellte fast auf die 15.700er-Marke nach oben und stieg um 1,7 Prozent auf 15.688 Punkte.

Autowerte gesucht - VW und BASF überraschen mit Gewinn und Prognose

Gesucht waren Autowerte, unter anderem dank vorläufiger Geschäftszahlen von VW. Hier überraschte vor allem der Gewinn: "Dass VW im ersten Halbjahr 11 Milliarden operativen Gewinn hinbekommt, hat man nicht erwartet", sagte ein Händler. Die wegen Corona geschlossenen Autohändler und Themen wie der Chip-Mangel der Branche hätten für niedrigere Erwartungen gesorgt. VW sprangen um 5,9 Prozent nach oben, BMW um 3,8 Prozent und Daimler um 3,1 Prozent.

Im Chemiesektor erfreuten BASF mit einer deutlich erhöhten Jahresprognose, besonders beim bereinigten EBIT, und legten um 3,5 Prozent zu. Für das laufende Jahr wird nun mit 7,0 bis 7,5 Milliarden Euro gerechnet. Da BASF den Optimismus besonders auf die Chemie-Sparte zurückführt, zogen auch Covestro um 3,6 Prozent an.

Die Papiere von Airbus stiegen um 3,5 Prozent dank guter Auslieferungszahlen. Im ersten Halbjahr wurden 297 Flugzeuge ausgeliefert, womit man auf dem besten Wege ist, das Jahresziel zu erreichen. Davon profitierte auch Triebwerkshersteller MTU im DAX - die Titel gewannen 3,6 Prozent.

Stahlwerte gehörten in Europa zu den am stärksten gesuchten Titeln. Salzgitter stiegen um 5,6 Prozent und Thyssenkrupp um 4,2 Prozent.

Selbst Gesundheitsaktien gesucht

Trotz Konjunkturlaune war auch die Gesundheitsbranche gesucht. Hier kam Übernahmefantasie hinzu, nachdem Philip Morris für rund 1 Milliarde Pfund Vectura Group in London kaufen will. In Deutschland stiegen Biontech um weitere 4,4 Prozent dank der Aussicht auf eine dritte notwendige Impfung. Diese solle dann als "Booster"-Impfung fungieren und Sicherheit auch bei Corona-Varianten bringen.

Börsenneuling Synlab (+3,4%) überraschte mit einer Prognoseanhebung. Der erst seit April notierte Labor-Dienstleister sieht ein Wachstum von bis zu 25 Prozent nach zuvor 17 Prozent.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 15.687,93 +1,7% +14,35% DAX-Future 15.677,00 +1,8% +14,84% XDAX 15.692,22 +1,8% +14,80% MDAX 34.777,59 +1,2% +12,93% TecDAX 3.607,16 +0,6% +12,28% SDAX 16.155,53 +1,4% +9,42% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 173,95 -38 Index Gewinner Verlierer unv. Umsatz Mio Euro Mio Aktien Vortag DAX 27 3 0 3.504,7 60,5 78,8 MDAX 42 15 3 1.023,2 44,2 51,2 TecDAX 21 6 3 860,8 34,5 43,0 SDAX 59 10 1 173,4 8,9 11,2 ===

July 09, 2021 11:54 ET (15:54 GMT)

