MÄRKTE USA/Wall Street baut Erholung aus

NEW YORK (Dow Jones)--Erholt von den kräftigen Vortagesabgaben präsentiert sich die Wall Street am letzten Handelstag der Woche. Am Donnerstag hatte der S&P-500 den kräftigsten Tagesverlust seit rund drei Wochen verzeichnet, ausgelöst durch verstärkte Konjunktursorgen. Die Investoren sind beunruhigt, dass die konjunkturelle Erholung nicht so stark ausfallen könnte wie erwartet.

Der Dow-Jones-Index gewinnt am Mittag (Ortszeit) 1,3 Prozent auf 34.878 Punkte. Der S&P-500 legt um 1 Prozent zu, der Nasdaq-Composite steigt um 0,8 Prozent. Die Agenda der US-Daten ist zum Wochenausklang leer.

"Die Musik hat sich geändert. Wir treten in eine neue Phase für die Märkte ein", sagt Luca Paolini, Chefstratege bei Pictet Asset Management. "Es hat eine Verschiebung der Fundamentaldaten des Marktes von hohem Wachstum und niedriger Inflation hin zu einer höheren Inflation und schwächerem Wachstum gegeben."

"Die jüngsten Daten, die eine Verlangsamung oder neue Hürden für die Konjunktur-Erholung zeigen, belasten den Appetit der Investoren auf risikoreiche Anlagen", ergänzt Hani Redha, Portfoliomanager bei Pinebridge Investments. Steigende Covid-19-Fälle in vielen Teilen der Welt führten auch zu Sorgen über längere Schließungen und einen weiteren potenziellen Schlag für den Tourismussektor.

Ölpreiserholung hält an

Die Ölpreise setzen ihre Aufwärtstendenz fort. Auf Wochensicht dürfte allerdings ein Minus zu Buche stehen. Nach den Mehrjahreshochs am Montag gaben die Ölpreise in den folgenden Tagen kräftig nach. Nachdem sich die Opec+ nicht auf eine Fördererhöhung einigen konnte, dominierten Sorgen, die Mitglieder könnten eigenmächtig die Förderung anheben.

Der Dollar zeigt sich wenig verändert. Dagegen profitiert der Yen weiter von seinem Status als "sicherer Hafen" vor dem Hintergrund der sich wieder ausbreitenden Coronavirus-Pandemie. Der Dollar notiert aktuell bei gut 110 Yen, nachdem er zu Beginn der Woche noch mit über 111 Yen umging.

Der Goldpreis legt leicht zu und entfernt sich nach oben von der Marke von 1.800 Dollar. Das Edelmetall profitiere ebenfalls von der Suche nach Sicherheit aufgrund der sich wieder ausbreitenden Coronavirus-Pandemie, heißt es.

Die Renditen der US-Anleihen erholen sich von den jüngsten kräftigen Abgaben, die sie zuletzt auf den niedrigsten Stand seit Februar geführt hatten. Die Zehnjahresrendite steigt um 4,9 Basispunkte auf 1,35 Prozent.

Pfizer und Biontech mit Antrag für Drittimpfung gesucht

Bei den Einzelwerten geht es für die Aktien von Pfizer um 1,4 Prozent nach oben, Biontech gewinnen 4,2 Prozent. Die beiden Impfstoffhersteller wollen schon bald die Zulassung für die Verabreichung einer dritten Dosis ihres Corona-Impfstoffs beantragen. Die Unternehmen planen nach eigenen Angaben, "in den kommenden Wochen" entsprechende Daten bei der US-Behörde FDA, der Europäischen Arzneimittel-Agentur EMA und weiteren Zulassungsbehörden einzureichen.

Für die Papiere des Übernahme-Vehikels (SPAC) Gores Guggenheim geht es um 2,3 Prozent nach oben. Einem Medienbericht zufolge verhandelt Gores Guggenheim mit Volvo und dessen Eigner Geely über einen Zusammenschluss mit Polestar, der Elektroauto-Sparte von Volvo. Dies könnte zu einer Börsennotiz von Polestar führen. Die Transaktion könnte ein Volumen von etwa 25 Milliarden Dollar haben.

=== INDEX zuletzt +/- % absolut +/- % YTD DJIA 34.878,41 +1,33% 456,48 +14,0% S&P-500 4.365,42 +1,03% 44,60 +16,2% Nasdaq-Comp. 14.675,77 +0,80% 115,99 +13,9% Nasdaq-100 14.812,90 +0,62% 90,77 +14,9% US-Anleihen Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,21 1,6 0,19 9,2 5 Jahre 0,78 4,0 0,74 41,8 7 Jahre 1,11 5,3 1,06 46,0 10 Jahre 1,35 4,9 1,30 42,8 30 Jahre 1,98 5,5 1,92 33,1 DEVISEN zuletzt +/- % Mi, 8:46 Di, 17:11 Uhr % YTD EUR/USD 1,1861 +0,13% 1,1934 1,1905 -2,9% EUR/JPY 130,67 +0,50% 132,30 131,84 +3,6% EUR/CHF 1,0855 +0,16% 1,0961 1,0952 +0,4% EUR/GBP 0,8573 -0,23% 0,8552 0,8549 -4,0% USD/JPY 110,16 +0,37% 110,79 110,74 +6,7% GBP/USD 1,3836 +0,36% 1,3931 1,3927 +1,2% USD/CNH (Offshore) 6,4834 -0,16% 6,4849 6,4841 -0,3% Bitcoin BTC/USD 33.542,38 +2,55% 33.916,01 30.845,26 +15,5% ROHÖL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 74,74 72,94 +2,47% 1,80 +54,5% Brent/ICE 75,75 74,12 +2,20% 1,63 +48,2% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.808,37 1.802,83 +0,31% +5,55 -4,7% Silber (Spot) 26,14 25,93 +0,83% +0,21 -1,0% Platin (Spot) 1.099,65 1.079,30 +1,89% +20,35 +2,7% Kupfer-Future 4,35 4,27 +1,87% +0,08 +23,4% ===

July 09, 2021 11:57 ET (15:57 GMT)

