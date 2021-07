Der Dax hat sich zum Wochenschluss deutlich von seinem Rückschlag am Vortag erholt. Unterstützung kam am Freitag vor allem aus den USA. Die tonangebende Wall Street legte nach ihrem kleinen Rücksetzer am Donnerstag wieder zu. Ferner reagierten die Anleger sehr erfreut auf die jüngsten Geschäftszahlen von Volkswagen (VW) und BASF.Damit schaffte der deutsche Leitindex ein Plus von 1,73 Prozent auf 15.688 Punkte. Im Wochenverlauf ergibt sich für den Dax ein Anstieg von 0,24 Prozent. Der MDax der mittelgroßen ...

