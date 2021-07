Die Ladeinfrastruktur für Elektroautos soll in Europa an Größe gewinnen. Angeblich sind auch Maximal-Entfernungen zwischen den Stationen im Gespräch - selbst für Wasserstofftankstellen. Die Europäische Kommission arbeitet intensiv an dem Klimapaket "Fit for 55", das sie am 14. Juli vorstellen will. Darin soll sie den Mitgliedsstaaten unter anderem konkrete Vorschriften machen, in welchem Abstand Ladesäulen an europäischen Schnellstraßen zu stehen haben. Laut FAZ seien maximal 60 Kilometer vorgesehen. Die Zahl stammt jedoch nicht aus dem Konzeptentwurf und die Zeitung bleibt den...

