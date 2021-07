Keynote-Speaker sind u. a. Scott Galloway, Benedict Evans und Kim Portrate

REDWOOD CITY, Kalifornien, July 09, 2021an. Bei der Veranstaltung werden über 25 Stunden am Stück Inhalte zum Thema Adressierung für Marken und Publisher auf der ganzen Welt gestreamt. Envision ist für die Öffentlichkeit zugänglich, beginnt am Mittwoch, den 14. Juli 2021, ab 9:00 Uhr AEST (Ost-Australische Standardzeit) und endet um 17:00 Uhr PT (Pazifische Zeit) in den USA.



Die Teilnehmer können an Sitzungen mit insgesamt mehr als 120 Rednern teilnehmen, darunter Branchenführer, Experten, Denker und Träumer aus der ganzen Welt, um über dieses dringende Thema und die verschiedenen Wege zum Erfolg zu diskutieren. Zu den Keynote-Speakern gehören Medienanalyst Benedict Evans, Scott Galloway, Professor für Marketing an der NYU School of Business und Seriengründer, und Kim Portrate, CEO von ThinkTV.

Auf der Veranstaltung wird erörtert, was die digitale Werbe-Community tun muss, um ein stärkeres, nachhaltigeres und adressierbares Werbeökosystem aufzubauen. Durch die Ablehnung von Cookies und anderen gewaltigen Disruptionen testen Käufer und Verkäufer alternative Ansätze aus, um die datenschutzorientierte, datengestützte Werbung der Zukunft zu entwickeln.

"Die Menschen sind bereit, ihre eigene nachhaltige Zukunft zu gestalten. Hierzu müssen sie sich auf die Adressierung von Zielgruppen in wesentlichen digitalen Werbekanälen konzentrieren. Diese Veranstaltung vereint die klügsten Köpfe, um über den richtigen Ansatz für die Adressierung in großem Maßstab zu sprechen - jetzt und in Zukunft", so Rajeev Goel, CEO und Mitbegründer von PubMatic. "Unsere Rolle als unabhängiger Technologieanbieter für Publisher und Marken verleiht uns eine einzigartige Perspektive, wie wir ein ausgewogenes, florierendes und datenschutzorientiertes Ökosystem schaffen können. Ich freue mich außerordentlich, dass die Veranstaltung mit so vielen fantastischen Rednern und Teilnehmern aus dem gesamten digitalen Werbeökosystem stattfindet."

Die Veränderung der Google-Timeline für die Ablehnung von Cookies in Chrome zeigt, wie dringend nachhaltige Lösungen im besten Interesse aller Beteiligten des Ökosystems, einschließlich der Verbraucher, gebraucht werden. PubMatic investiert stark in die Zukunft der Adressierung von Zielgruppen. Zum 31. März 2021 ging der Großteil der Umsätze auf der PubMatic-Plattform auf andere Identifikatoren als Cookies von Drittanbietern und den IDFA von Apple zurück. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass es keinen einheitlichen Weg zur Adressierung von Zielgruppen geben wird, und sieht einen Portfolio-Ansatz zur Adressierung als den effektivsten und ausgewogensten Weg in die Zukunft für das Werbeökosystem. Dieser bietet eine bessere Monetarisierung für Publisher, eine höhere Investitionsrendite für Käufer und einen starken Datenschutz für alle.

Zu den führenden Branchenexperten bei Envision: Die Zukunft der Adressierung gehören:

Nord- und Südamerika:

Sandro Catanzaro, Head of Publisher Ad Services Strategy, Roku

Nadalie Dias, Chief Strategy Officer, m/Six

Ravi Kandikonda, SVP, Integrated Marketing, Zillow

Arun Kumar, Global Chief Data and Marketing Technology Officer, IPG und CEO, Kinesso

Peter Naylor, VP of Sales, Nord- und Südamerika, Snap Inc.

Janelle Stalker, SVP, 360 Strategy, Publicis Media

Ashley Swartz, CEO, Furious Group



EMEA:

Benedict Evans, Medienanalyst

Andrea Di Fonzo, CEO, Zenith Italy Srl

Gabrielle Heyman, Head of Global Ad Sales, Zynga

Greg Hoffman, Global Brand Leader und Gründer von Modern Arena

Jo Holdaway, Chief Data & Marketing Officer, Independent Digital News und Media Ltd

Gemma Spence, Chief Commerce Officer, PHD Worldwide

Duncan Wardle, ehemaliger Head of Innovation and Creativity bei der Walt Disney Company



APAC:

Yun Yip, Managing Director APAC, HYP

Suzie Cardwell, General Manager, Data & Ad Product News Corp Australia

Adam Ferrier, Gründer und Verbraucherpsychologe, Thinkerbell

Mark Frain, CEO, Foxtel Media

Chan Liu, General Manager, Global Internet Business, Xiaomi

Eugene Lee, Regional Marketing Director (Asien), McDonald's

Brent Smart, Chief Marketing Officer, IAG

Gai Le Roy, CEO, IAB Australia

Klicken Sie hier , um sich für die Veranstaltung zu registrieren und sich das Programm anzusehen.

Über PubMatic

PubMatic (Nasdaq: PUBM) ist eine Supply Side Platform, mit der Publisher höhere Umsätze erzielen können, da sie die erste Wahl für Agenturen und Werbetreibende ist. Mit der Cloud-Infrastrukturplattform für digitale Werbung von PubMatic können App-Entwickler und Publisher ihre Monetarisierung verbessern und gleichzeitig können Medienkäufer ihre Investitionsrendite steigern, indem ihre Zielgruppen in markensicheren und hochwertigen Umgebungen über verschiedene Werbeformate und Geräte hinweg erreicht und angesprochen werden. Seit 2006 baut PubMatic seine eigene und global betriebene Infrastruktur aus und fördert kontinuierlich programmatische Innovation. PubMatic betreibt 14 Niederlassungen und acht Rechenzentren weltweit.

