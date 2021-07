Smart und simpel - das ist moderner Vermögensaufbau mit ETFs und ETPs. Galten ETFs einst als öde und mittelmäßig, so ist heute klar, dass Sie Anlegern den Zugang zu vielfältigen Investmentchancen bieten. Wer heute Vermögen aufbauen will, der setzt nicht mehr auf ein Sparbuch, sondern auf einen Sparplan - die Auswahl ist hier riesig. Deshalb hat sich DER AKTIONÄR im neuen Sonderheft die Vorteile und wichtigsten Facts zu ETFs angesehen. In die gleiche Richtung gehen die neuen ETPs (Index-Zertifikate), ...

Den vollständigen Artikel lesen ...