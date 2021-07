Der Koblenzer Fahrradhersteller Canyon ist in erster Linie für seine Rennräder bekannt, baut aber auch E-Bikes für die Stadt. Wir haben das Pedelec Canyon Precede-on 9 ausprobiert, das nicht nur wegen seines markanten Designs gefällt, aber sicherlich nicht für jeden die richtige Wahl sein dürfte. Canyon beschreibt sein Precede-on 9 als ein Urban-Pedelec für Pendler, das in einigen Teilen dem Serial1 Cty/Rush (Test) von Harley Davidson ähnelt, aber noch eine Spur markanter aussieht. Das Precede-on 9 kann als eine Art elektrifizierte Variante des Canyon Commuter auf Steroiden verstanden werden. Die beiden teilen sich grob das Design, wobei das Pedelec um einiges bulliger anmutet, was unter...

