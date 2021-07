Unterföhring (ots) - Grandioser Auftakt! Die neue SAT.1-Gameshow "99 - Eine:r schlägt sie alle!" erzielt sehr gute 11,7 Prozent Marktanteil bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen. Am kommenden Freitag treten die 67 Kandidatinnen und Kandidaten in 33 neuen Spielrunden an. Auch hier heißt es dann wieder: Nur nicht Schlusslicht werden.Weitere Informationen unter: www.sat1.de/tv/99"99 - Eine:r schlägt sie alle!" am 16. und 30. Juli 2021, immer 20:15 Uhr in SAT.1 und auf Joyn.Basis: Marktstandard TVQuelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence / Erstellt: 10.07.2021 (09.07.2021 vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Katrin Dietz / Tina LandCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1154 /-1192email: katrin.dietz@seven.one / tina.land@seven.onePhoto Production & EditingKathrin Baumann / Carolin Klemaphone: +49 (0) 89 95 07 - 1170 / +49 1604798508email: kathrin.baumann@seven.one / carolin.klema@seven.oneOriginal-Content von: SAT.1, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6708/4964880