München (ots) - Die MagentaTV-Experten Michael Ballack und Fredi Bobic haben ihre "Top3" als vorläufige sportliche Bilanz zur EURO 2020 erkoren. Überraschenderweise ist kein Spieler dabei, dafür Trends, die hoffentlich auch in den Profi-Ligen Einzug halten: mehr Mut zur Offensive mit klassischen Mitteln, Team-Geist und - Achtung - sogar die Schiedsrichter werden gelobt! Bobic und Ballack sind zum Finale am Sonntag auch im Studio - ab 19.30 Uhr startet MagentaTV den Countdown auf das EM-Finale Italien gegen England. Moderator Johannes B. Kerner begrüßt zudem Jan Henkel für die Analysen sowie den Regelexperten Patrick Ittrich. Wolff C. Fuss kommentiert ab 21 Uhr. Amelie Stiefvatter ist als Moderatorin für Fan- und Zuschauer-Beiträge in den sozialen Netzwerken aktiv. Zusätzlich wird für das Finale Italien gegen England ein Taktik-Kanal mit Benni Zander und Manuel Baum angeboten."Mehr Qualität, mehr Offensive, mehr Abschlüsse"Was ist Michael Ballack als erstes eingefallen, als er seine Top3 festlegen sollte? "Die Zuschauer sind zurück." Zwar kritisiert er zuvor auch die Aufstockung der Fans für volle Stadien, aber Ballack genoss "die Atmosphäre". Top2, Achtung: "Die Schiedsrichter!" Unabhängig von Fehlern, die nun mal passieren können - "Sie lassen viel laufen, das macht den Fußball attraktiver!" Der MagentaTV-Experte lobte diese EURO 2020 vor allem für "mehr Qualität, mehr Offensive, mehr Abschlüsse." Dass die Teams wieder mit einem klassischen Mittelstürmer und Distanz-Schüssen operierten, sei eine positive Entwicklung."Italiener vereinen Mentalität und Team-Geist am besten"Fredi Bobic hat's schon vor der EURO 2020 gewusst: "Die Mannschaften, die unter diesen besonderen Umständen den größten Teamgeist entwickeln, werden erfolgreich sein." Deshalb hat Bobic seine Top3 einfach mit den Mannschaften verknüpft, die solche stock-konservativen Werte wie Team-Geist am besten verknüpften. "Das Mentalitätsmonster England", die Dänen mit dem "größten Team-Geist" des Turniers und die natürlich die Italiener, "weil sie Mentalität und Team-Geist am besten vereinen!"Die UEFA EURO 2020 inklusive Vorberichte und Analysen LIVE bei MagentaTVSonntag, 11.07.2021Das FinaleAb 19.30 Uhr: Italien - EnglandModeration: Johannes B. Kerner; Experten: Michael Ballack, Fredi Bobic, Patrick Ittrich, Co-Moderation: Amelie StiefvatterKommentar Kanal 1: Wolff C. FussKommentar Taktik-Feed: Benni Zander und Manuel Baum