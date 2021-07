von Redaktion €uro am SonntagDer Vorstand von Knorr-Bremse sei zu dem Schluss gekommen, dass Schlüsseltechnologien und Produkte der Lippstädter sich nicht einfach auf das eigene Portfolio in Bahn- und Lkw-Technik übertragen ließen. "Die Chancen für einen möglichen Transfer von Kompetenzen speziell in den Nutzfahrzeugbereich ...

Den vollständigen Artikel lesen ...