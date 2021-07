Aktien im Schnelltest. Bernecker-Experte Oliver Kantimm ("Der Aktionärsbrief") im Gespräch mit Michael Hüsgen (Bernecker TV). Diese Sendung ist eine FreeTV-Variante des Aktien-Schnelltests im Rahmen von Bernecker TV, Sendung vom 08.07.2021. Themen-Schlaglichter:



++ Amazon.com - Charttechnischer Ausbruch

++ SAP - Daumen hoch von Bank of America

++ Samsung Electronics - günstig aber charttechnisch nicht mit grüner Ampelschaltung

++ JinkoSolar - Technologisch nicht ganz auf der Höhe?

++ Manz - Neue Batterieaufträge vor der Tür?

++ Meyer Burger - Nichts für schwache Gemüter, aber ...

++ Tencent Music - Regulierung als Unsicherheitsfaktor

++ BASF - Gewinnturbo spätestens in 2022?





Wenn Sie diesen Hinweis auf der Seite www.bernecker.info sehen, klicken Sie sich gerne über die FreeTV-Box zum Video. Alternativ geht es hier entlang:









Oder alternativ via Copy/Paste:

https://youtu.be/4x_XYhY-HGk

