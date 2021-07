Ikeas neuer Symfonisk-WLAN-Lautsprecher im Bilderrahmenformat mit Sonos-Sound ist durch seine Bauform besonders. Für den Preis liefert Ikeas "Symfonisk Rahmen mit WiFi-Speaker" einen guten Sound, der jedoch nicht vollends an den Sonos One heranreicht. Ikea meets Sonos Teil 3: Auf den sehr guten Symfonisk-Regallautsprecher (Test), der auch als Regal genutzt werden kann, und der Tischleuchte mit integrierten Lautsprechern, folgt der Sound-Bilderrahmen, der an die Wand gehängt oder auf den Boden gestellt werden kann. Der "Symfonisk Rahmen mit WiFi-Speaker" kann als eine konsequente Fortsetzung der bisherigen Lösungen, die allesamt den Anspruch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...