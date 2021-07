Bitcoin ist ohne Zweifel gerade eine heiße Ware. Die Leute stürzen sich auf alles, was sofortigen Wohlstand bringen kann. Leider war der katastrophale Zusammenbruch im Mai 2021 ein Schocker. Er sendet eine klare Warnung, beim Investieren in Kryptowährungen besonders vorsichtig zu sein. Jerry Brito, Geschäftsführer der gemeinnützigen Recherche- und Interessenvertretungsgruppe CoinCenter, sagte: "Man sollte nicht in Dinge investieren, die man nicht versteht." Der Verlockung, das große Geld zu verdienen, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...