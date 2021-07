Sonntag ab 15 Uhr geht es los. Und während sich Branson und sein Team von Virgin Galactic auf ihren Flug vorbereiten, ätzt die Konkurrenz von Jeff Bezos auf Twitter. Am Sonntag soll es soweit sein: Der Unternehmer Richard Branson wird, gemeinsam mit drei Crew-Mitgliedern und zwei Piloten, in das Raumflugzeug SpaceShipTwo VSS Unity steigen und, wenn alles klappt, in Richtung Weltall starten. Es ist der nächste Meilenstein im Geschäft mit dem Weltraum-Tourismus. Zwar ist Branson bei weitem nicht der erste zivile Mensch im All, doch der Flug könnte nach Ansicht...

Den vollständigen Artikel lesen ...