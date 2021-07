Der deutsche Aktienmarkt hat sich zuletzt überraschend robust gezeigt und könnte das in der neuen Woche noch fortsetzen. In letzter Zeit hat es zwar einige kurze Sommergewitter gegeben, die von steigender Nervosität zeugen, doch insgesamt bleiben Experten zuversichtlich.Der DAX +1,73% ging am Freitag auf Tageshoch bei 15.688 Punkten ins Wochenende. So schaffte der Leitindex auf Wochensicht sogar noch ...

